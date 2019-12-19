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Експерти назвали ТОП-10 найгірших паролів 2019 року

Соломія Головіна

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Компанія SplashData, яка розробляє програмне забезпечення для управління паролями, вдев’яте оприлюднила перелік 50 найгірших паролів року. Рейтинг знов очолив пароль «123456». Про це повідомляє «Громадське».

 

Фахівці з кібербезпеки проаналізували понад 5 мільйонів паролів користувачів, які були оприлюднили в інтернеті. Так, шостий рік поспіль лідером переліку є пароль «123456». Натомість вперше за 9 років існування рейтингу «password» не потрапив до трійки лідерів найгірших паролів.

Топ-10 найгірших паролів у 2019 році виглядає так:

1)123456

2)123456789

3)qwerty

4)пароль

5)1234567

6)12345678

7)12345

8)iloveyou

9)111111

10)123123

Вперше в рейтингу опинилися паролі «1q2w3e4r» та «qwertyuiop». Натомість пароль «donald», який дебютував у переліку в минулому році, цьогоріч до рейтингу не потрапив.

За оцінками SplashData, близько 10% усіх користувачів у світі приймані раз використовували один із 25 найгірших паролів цього року, а близько 3% використовували пароль «123456». Найчастіше найгіршими паролями захищені акаунти північноамериканських і західноєвропейських користувачів.

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