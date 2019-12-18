З 1 березня 2020 року українці їздитимуть до Росії по закордонних паспортах

З 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься через закордонний паспорт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
«З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься через закордонний паспорт. Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ», – написав він.
Він пояснив, що при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.
«Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років», – зазначає Олексій Гончарук.
Він додав, що це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.
Вероніка Рой