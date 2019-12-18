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З 1 березня 2020 року українці їздитимуть до Росії по закордонних паспортах

Вероніка Рой

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З 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься через закордонний паспорт. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

«З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься через закордонний паспорт. Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ», – написав він.

Він пояснив, що при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

«Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років», – зазначає Олексій Гончарук.

Він додав, що це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

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