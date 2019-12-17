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Взяли під варту мешканця Вінниччини, який у Солонці зґвалтував жінку

Вероніка Рой

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У Львові взяли під варту мешканця Вінниччини, якого підозрюють у зґвалтуванні жінки у с. Солонка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, 42-річний мешканець Вінниччини 4 листопада цього року у с. Солонка напав на місцеву мешканку та застосувавши силу, зґвалтував її. Лиходій затягнув жінку у лісопосадку та погрожував фізичною розправою.

На даний час фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування за цим фактом триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини вчинення злочину.

За вчинене особі загрожує до 5 років позбавлення волі

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