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У Мінекономіки кажуть, що вартість кредиту на купівлю землі буде складати 3-5%

Соломія Головіна

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Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що фактична вартість кредиту на купівлю землі буде від 3 до 5%. Про це він повідомив на відкритому пресмарафоні щодо земельної реформи, передає УП.

 

Милованов підкреслив, що поки держава готова надавати фінансові інструменти тільки власникам землі до 500 гектарів.

Він зазначив, що буде, як мінімум два види фінансової допомоги:

1. Страхування кредитів виданих на землю.

За словами Милованова, громадяни, чи компанії, які підходять під критерії (критерії на отримання кредитів будуть озвучені найближчим часом, також буде сформований реєстр фізичних і юридичних осіб-фермерів), зможуть отримати страхування кредитів.

«Страхування кредитів дає можливість банку надавати кредити без кредитної історії, це важливо, тому що багато людей працюють в готівці і не можуть показати бізнес-модель», – заявив він.

2.Компенсація фінансово-відсоткової ставки, або часткова компенсація тіла кредиту, на рівні облікової ставки 13,5%.

«Фактична вартість кредиту буде від 3% до 5% всю іншу частину ми компенсуємо», – підкреслив міністр економіки.

Власне 13 листопада Верховна Рада у першому читанні та за основу проголосувала за проєкт закону №2178-10 від «Слуги народу» щодо продажу сільськогосподарської землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

Сьогодні, 17 грудня, під стінами Верховної Ради влаштували акцію проти продажу землі.

 

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