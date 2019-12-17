Мешканці Білогорщі просять для дітей окремого шкільного автобуса

Львівську міську раду просять запустити у мікрорайон Білогорщі окремий автобус, який би возив дітей до школи. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автор петиції Ярослав Сенишин пояснює, що у маршруток №34, що курсують на Білогорщу, є дуже великий інтервал руху, тож мешканцям доводиться довго або чекати на автобус.

Також він зауважує, що для того, аби дістатись кінцевої зупинки, доводиться йти ґрунтовою дорогою, на якій часто виникає болото.

«Діти зранку, а також після навчального дня вимушені користуватися загальноміським автобусом і при цьому довго його очікувати, подекуди більше години. Щоб дістатися до зупинки, потрібно проходити немалу відстань грунтово-заболоченими стежками. Для вирішення цієї проблеми пропоную запровадити шкільний автобус на Білогорщу. Забезпечте дітей цивілізованими умовами, щоб вони мали змогу комфортно користуватись своїм правом – отримувати знання», – йдеться у тексті петиції.

Зупинку шкільного автобуса пропонують зробити у районі новобудов на вул. вул. Мирослава Іванюти, 55.

Зазначимо, для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 10 лютого.

Раніше Львівський портал писав, що мешканці Білогорщі просять мерію провести у мікрорайоні каналізацію.