Медики назвали три продукти, які варто включити до свого раціону

Лікарі неодноразово наголошують, що для того, аби бути здоровим, необхідно не лише відмовитись від шкідливих звичок, а й збалансовано харчуватися. Тому медики виділили три продукти, які українцям слід включити до свого раціону. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Яйця. Це один із кращих доступних продуктів, який забезпечує організм відразу дуже великою кількістю цінних нутрієнтів. Одне середнє яйце дає нам приблизно 6 грамів білка, і крім цього в ньому ще містяться у великій кількості вітаміни А, В, D, мінерал калій. На думку фахівців, вживання яєць знижує ризик серцевих захворювань, а їхні жовтки ніяк не пов’язані підвищеним холестерином.

Червоний болгарський перець. Вітаміну С в ньому вдвічі більше, ніж в апельсинах. Крім того, в червоному болгарському перці багато попередника вітаміну А бета-каротину і лікопіну, що володіють антиоксидантними властивостями. Вживання перцю захищає клітини організму від окисного стресу і руйнування, зміцнює імунну систему в боротьбі з раком.

Оливкова олія. Вона володіє всіма необхідними здоровими жирами, які потрібні організму, має протизапальну дію, знижує холестерин і рівень цукру в крові. Присутність в раціоні оливкової олії ефективно захищає від серцевих захворювань.