ОСТАННІ НОВИНИ

Медики назвали три продукти, які варто включити до свого раціону

Наталя Дуляба

|

Лікарі неодноразово наголошують, що для того, аби бути здоровим, необхідно не лише відмовитись від шкідливих звичок, а й збалансовано харчуватися. Тому медики виділили три продукти, які українцям слід включити до свого раціону. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

 

Яйця. Це один із кращих доступних продуктів, який забезпечує організм відразу дуже великою кількістю цінних нутрієнтів. Одне середнє яйце дає нам приблизно 6 грамів білка, і крім цього в ньому ще містяться у великій кількості вітаміни А, В, D, мінерал калій. На думку фахівців, вживання яєць знижує ризик серцевих захворювань, а їхні жовтки ніяк не пов’язані підвищеним холестерином.

Червоний болгарський перець. Вітаміну С в ньому вдвічі більше, ніж в апельсинах. Крім того, в червоному болгарському перці багато попередника вітаміну А бета-каротину і лікопіну, що володіють антиоксидантними властивостями. Вживання перцю захищає клітини організму від окисного стресу і руйнування, зміцнює імунну систему в боротьбі з раком.

Оливкова олія. Вона володіє всіма необхідними здоровими жирами, які потрібні організму, має протизапальну дію, знижує холестерин і рівень цукру в крові. Присутність в раціоні оливкової олії ефективно захищає від серцевих захворювань.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...