ОСТАННІ НОВИНИ

Коли львівські школярі підуть на зимові канікули. Графік

Соломія Головіна

|

У більшості шкіл Львова з 25 грудня розпочнуться зимові канікули. Однак у деяких навчальних закладах учні підуть на відпочинок у інші дні. Міськрада підготувала графіки канікул у школах.

 

№ з/п Назва закладу освіти Зимові канікули
Сихівський і Личаківський райони
1. СЗШ №1 30.12.2019 – 15.01.2020
2. СЗШ №13 02.01.2020 – 17.01.2020
3. СЗШ №32 30.12.2019 – 10.01.2020
4. Ліцей «Інтелект» 02.01.2020 – 17.01.2020
5. СЗШ №72 01.01.2019 – 17.01.2020
6. СЗШ №73 25.12.2019 – 10.01.2020
7. СЗШ №84 30.12.2019 – 20.01.2020
8. СЗШ №86 25.12.2019 – 10.01.2020
9. СЗШ №90 25.12.2019 – 10.01.2020
10. Ліцей №93 30.12.2019 – 17.01.2020
11. СЗШ №95 30.12.2019 – 17.01.2020
12. СЗШ №96 01.01.2020 – 19.01.2020
13. СЗШ №98 30.12.2019 – 14.01.2020
14. Ліцей «Сихівський» 02.01.2020 – 19.01.2020
15. Ліцей «Оріяна» 25.12.2019 – 10.01.2020
16. НВК «Софія» 25.12.2019 – 10.01.2020
17. НВК «Школа-гімназія Шептицьких» 30.12.2019 – 17.01.2020
18. Гімназія «Тривіта» 01.01.2020 – 19.01.2020
19. ЗШ «Первоцвіт»  30.12.2019 – 19.01.2020
20. ЗШ «Дивосвіт» 30.12.2019 – 17.01.2020
21. Ліцей №6 26.12.2019 – 10.01.2020
22. СЗШ №7 25.12.2019 – 10.01.2020
23. Ліцей №8 30.12.2019 – 10.01.2020
24. Ліцей №21 25.12.2019 – 10.01.2020
25. СЗШ №24 25.12.2019 – 10.01.2020
26. СЗШ №29 02.01.2020 – 17.01.2020
27. Ліцей №37 25.12.2019 – 10.01.2020
28. СЗШ №42 25.12.2019 – 10.01.2020
29. СЗШ №47  02.01.2020 – 17.01.2020
30. СЗШ №49 25.12.2019 – 10.01.2020
31. СЗШ №63 30.12.2019 – 14.01.2020
32. Ліцей №70 30.12.2019 – 17.01.2020
33. СЗШ №71 25.12.2019 – 10.01.2020
34. СЗШ №82 30.12.2019 – 14.01.2020
35. Ліцей «Львівський» 25.12.2019 – 10.01.2020
36. СЗШ «Лідер» 28.12.2019 – 12.01.2020
37. Гімназія «Провесінь» 28.12.2019 – 13.01.2020
38. СЗШ «Берегиня» 02.01.2020 – 17.01.2020
39. Ліцей «Просвіта» 25.12.2019 – 10.01.2020
40. ПШ «Дзвіночок» 30.12.2019 – 17.01.2020
Залізничний і Шевченківський райони
1 Ліцей № 15 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
2 Ліцей № 18 ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020
3 СЗШ № 40 28.12.2019 – 14.01.2020
4 СЗШ № 60 25.12.2019 – 10.01.2020
5 СЗШ № 65 25.12.2019 – 10.01.2020
6 СЗШ № 67 25.12.2019 – 10.01.2020

 
7 СЗШ № 68 30.12.2019 – 17.01.2020
8 ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР 30.12.2019 – 17.01.2020
9 Ліцей № 75 ім. Л. Українки ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020
10 СЗШ № 77 26.12.2019 – 10.01.2020
11 Ліцей «Гроно» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
12 ЛГ «Євшан» 25.12.2019 – 10.01.2020
13 ЛУГГ ім. О. Степанівни 30.12.2019 – 17.01.2020
14 ЛХЛ при ЛНАМ 25.12.2019 – 10.01.2020
15 ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка 30.12.2019 – 11.01.2020

 
16 ПШ «Арніка» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
17 ПШ «Один, два, три» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
18 ЛЗШ I ст. «Світанок» 30.12.2019 – 14.01.2020
19 СЗШ №20 25.12.2019 – 10.01.2020
20 СЗШ №22 25.12.2019 – 10.01.2020
21 СЗШ №23 25.12.2019 – 10.01.2020
22 СЗШ №30 25.12.2019 – 10.01.2020
23 СЗШ № 33 25.12.2019 – 10.01.2020
24 Ліцей № 38 ЛМР 28.12.2019 – 10.01.2020
25 СЗШ № 41 25.12.2019 – 10.01.2020
26 ЛЗШ  І-ІІ ступенів № 43 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
27 ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР 28.12.2019 – 14.01.2020
28 ПШ № 53 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
29 ЛГ «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 31.12.2019 – 17.01.2020
30 СЗШ № 54 25.12.2019 – 10.01.2020
31 Ліцей № 57 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
32 СЗШ І-ІІІ ступенів № 78 01.01.2020 – 19.01.2020
33 Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР 30.12.2020 – 10.01.2020
34 СЗШ І-ІІ ступенів № 91 01.01.2020 – 14.01.2020

 
35 СЗШ № 92 25.12.2019 – 10.01.2020
36 Ліцей  № 94 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
37 СЗШ № 97 25.12.2019 – 10.01.2020
38 СЗШ № 99 25.12.2019 – 10.01.2020
39 СЗШ № 100 30.12.2019 – 10.01.2020

 
40 НВК «ШЕЛ» 28.12.2019 – 12.01.2020
41 Львівська правнича гімназія 30.12.2019 – 10.01.2020

 
42 «ШКТ – ЛТЛ» 25.12.2019 – 10.01.2020
Галицький і Франківський райони
1. Класична гімназія при ЛНУ ім.І.Франка 25.12.2019 – 10.01.2020
2. Ліцей ім.В.Симоненка 25.12.2019 – 10.01.2020
3. Ліцей імені Івана Пулюя 28.12.2019 – 17.01.2020
4. Ліцей № 51 ім.І.Франка ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
5. ЛЛГ 30.12.2019 – 17.01.2020
6. СЗШ №4 30.12.2019 – 17.01.2020
7. ЗЗСО №87 25.12.2019 – 10.01.2019
8. ЗЗСО № 48 25.12.2019 – 10.01.2020
9. Ліцей № 45 ЛМР 31.12.2019 – 17.01.2020
10. ЛМВ ім. В. Стуса 25.12.2019 – 10.01.2020
11. ліцей «Надія» ЛМР 01.01.2020 – 17.01.2020
12. Ліцей № 66 25.12.2019 – 10.01.2020
13. ЛАГ 28.12.2019 – 10.01.2020
14. ЛДКСЗШ № 3 25.12.2019 – 10.01.2020
15. Ліцей № 2 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020
16. СЗШ №55 м. Львова 30.12.2019 – 10.01.2020
17. Ліцей № 52 ім. М.Лобачевського Львівської міської ради 01.01.2020 – 17.01.2020
18. Початкова школа «Школа радості» 31.12.2019 – 17.01.2020
19. СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени 25.12.2019 – 10.01.2020
20. Ліцей №46 ім.В.Чорновола ЛМР 29.12.2019 – 17.01.2020
21. СЗШ № 50 31.12.201 – 17.01.2020
22. СЗШ № 9 25.12.2019 – 12.01.2020
23. Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 30.12.2019 – 17.01.2020
24. Ліцей № 28 30.12.2019 – 17.01.2020
25. СЗШ

І-ІІІ ступенів № 31

 30.12.2019 – 10.01.2020
26. Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 28.12.2019 – 19.01.2020
27. Ліцей № 17 25.12.2019 – 10.01.2020
28. Початкова школа «Джерельце» 01.01.2020 – 17.01.2020
29. СЗШ № 36 30.12.2019 – 19.01.2020
30. Ліцей «Галицький» 30.12.2019 – 14.01.2020
31. ЛСЗШ «Будокан» 23.12.2019 – 10.01.2020;

25.02.2020 – 01.03.2020
32. СЗШ№ 62 25.12.2019 – 12.01.2020
33. СЗШ № 34 01.01.2020 – 19.01.2020
34. СЗШ №27 30.12.2019 – 17.01.2020

 

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...