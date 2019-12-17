Коли львівські школярі підуть на зимові канікули. Графік

У більшості шкіл Львова з 25 грудня розпочнуться зимові канікули. Однак у деяких навчальних закладах учні підуть на відпочинок у інші дні. Міськрада підготувала графіки канікул у школах.
|№ з/п
|Назва закладу освіти
|Зимові канікули
|Сихівський і Личаківський райони
|1.
|СЗШ №1
|30.12.2019 – 15.01.2020
|2.
|СЗШ №13
|02.01.2020 – 17.01.2020
|3.
|СЗШ №32
|30.12.2019 – 10.01.2020
|4.
|Ліцей «Інтелект»
|02.01.2020 – 17.01.2020
|5.
|СЗШ №72
|01.01.2019 – 17.01.2020
|6.
|СЗШ №73
|25.12.2019 – 10.01.2020
|7.
|СЗШ №84
|30.12.2019 – 20.01.2020
|8.
|СЗШ №86
|25.12.2019 – 10.01.2020
|9.
|СЗШ №90
|25.12.2019 – 10.01.2020
|10.
|Ліцей №93
|30.12.2019 – 17.01.2020
|11.
|СЗШ №95
|30.12.2019 – 17.01.2020
|12.
|СЗШ №96
|01.01.2020 – 19.01.2020
|13.
|СЗШ №98
|30.12.2019 – 14.01.2020
|14.
|Ліцей «Сихівський»
|02.01.2020 – 19.01.2020
|15.
|Ліцей «Оріяна»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|16.
|НВК «Софія»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|17.
|НВК «Школа-гімназія Шептицьких»
|30.12.2019 – 17.01.2020
|18.
|Гімназія «Тривіта»
|01.01.2020 – 19.01.2020
|19.
|ЗШ «Первоцвіт»
|30.12.2019 – 19.01.2020
|20.
|ЗШ «Дивосвіт»
|30.12.2019 – 17.01.2020
|21.
|Ліцей №6
|26.12.2019 – 10.01.2020
|22.
|СЗШ №7
|25.12.2019 – 10.01.2020
|23.
|Ліцей №8
|30.12.2019 – 10.01.2020
|24.
|Ліцей №21
|25.12.2019 – 10.01.2020
|25.
|СЗШ №24
|25.12.2019 – 10.01.2020
|26.
|СЗШ №29
|02.01.2020 – 17.01.2020
|27.
|Ліцей №37
|25.12.2019 – 10.01.2020
|28.
|СЗШ №42
|25.12.2019 – 10.01.2020
|29.
|СЗШ №47
|02.01.2020 – 17.01.2020
|30.
|СЗШ №49
|25.12.2019 – 10.01.2020
|31.
|СЗШ №63
|30.12.2019 – 14.01.2020
|32.
|Ліцей №70
|30.12.2019 – 17.01.2020
|33.
|СЗШ №71
|25.12.2019 – 10.01.2020
|34.
|СЗШ №82
|30.12.2019 – 14.01.2020
|35.
|Ліцей «Львівський»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|36.
|СЗШ «Лідер»
|28.12.2019 – 12.01.2020
|37.
|Гімназія «Провесінь»
|28.12.2019 – 13.01.2020
|38.
|СЗШ «Берегиня»
|02.01.2020 – 17.01.2020
|39.
|Ліцей «Просвіта»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|40.
|ПШ «Дзвіночок»
|30.12.2019 – 17.01.2020
|Залізничний і Шевченківський райони
|1
|Ліцей № 15 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|2
|Ліцей № 18 ЛМР
|30.12.2019 – 14.01.2020
|3
|СЗШ № 40
|28.12.2019 – 14.01.2020
|4
|СЗШ № 60
|25.12.2019 – 10.01.2020
|5
|СЗШ № 65
|25.12.2019 – 10.01.2020
|6
|СЗШ № 67
|25.12.2019 – 10.01.2020
|7
|СЗШ № 68
|30.12.2019 – 17.01.2020
|8
|ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР
|30.12.2019 – 17.01.2020
|9
|Ліцей № 75 ім. Л. Українки ЛМР
|30.12.2019 – 14.01.2020
|10
|СЗШ № 77
|26.12.2019 – 10.01.2020
|11
|Ліцей «Гроно» ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|12
|ЛГ «Євшан»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|13
|ЛУГГ ім. О. Степанівни
|30.12.2019 – 17.01.2020
|14
|ЛХЛ при ЛНАМ
|25.12.2019 – 10.01.2020
|15
|ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка
|30.12.2019 – 11.01.2020
|16
|ПШ «Арніка» ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|17
|ПШ «Один, два, три» ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|18
|ЛЗШ I ст. «Світанок»
|30.12.2019 – 14.01.2020
|19
|СЗШ №20
|25.12.2019 – 10.01.2020
|20
|СЗШ №22
|25.12.2019 – 10.01.2020
|21
|СЗШ №23
|25.12.2019 – 10.01.2020
|22
|СЗШ №30
|25.12.2019 – 10.01.2020
|23
|СЗШ № 33
|25.12.2019 – 10.01.2020
|24
|Ліцей № 38 ЛМР
|28.12.2019 – 10.01.2020
|25
|СЗШ № 41
|25.12.2019 – 10.01.2020
|26
|ЛЗШ І-ІІ ступенів № 43 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|27
|ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР
|28.12.2019 – 14.01.2020
|28
|ПШ № 53 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|29
|ЛГ «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|31.12.2019 – 17.01.2020
|30
|СЗШ № 54
|25.12.2019 – 10.01.2020
|31
|Ліцей № 57 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|32
|СЗШ І-ІІІ ступенів № 78
|01.01.2020 – 19.01.2020
|33
|Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР
|30.12.2020 – 10.01.2020
|34
|СЗШ І-ІІ ступенів № 91
|01.01.2020 – 14.01.2020
|35
|СЗШ № 92
|25.12.2019 – 10.01.2020
|36
|Ліцей № 94 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|37
|СЗШ № 97
|25.12.2019 – 10.01.2020
|38
|СЗШ № 99
|25.12.2019 – 10.01.2020
|39
|СЗШ № 100
|30.12.2019 – 10.01.2020
|40
|НВК «ШЕЛ»
|28.12.2019 – 12.01.2020
|41
|Львівська правнича гімназія
|30.12.2019 – 10.01.2020
|42
|«ШКТ – ЛТЛ»
|25.12.2019 – 10.01.2020
|Галицький і Франківський райони
|1.
|Класична гімназія при ЛНУ ім.І.Франка
|25.12.2019 – 10.01.2020
|2.
|Ліцей ім.В.Симоненка
|25.12.2019 – 10.01.2020
|3.
|Ліцей імені Івана Пулюя
|28.12.2019 – 17.01.2020
|4.
|Ліцей № 51 ім.І.Франка ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|5.
|ЛЛГ
|30.12.2019 – 17.01.2020
|6.
|СЗШ №4
|30.12.2019 – 17.01.2020
|7.
|ЗЗСО №87
|25.12.2019 – 10.01.2019
|8.
|ЗЗСО № 48
|25.12.2019 – 10.01.2020
|9.
|Ліцей № 45 ЛМР
|31.12.2019 – 17.01.2020
|10.
|ЛМВ ім. В. Стуса
|25.12.2019 – 10.01.2020
|11.
|ліцей «Надія» ЛМР
|01.01.2020 – 17.01.2020
|12.
|Ліцей № 66
|25.12.2019 – 10.01.2020
|13.
|ЛАГ
|28.12.2019 – 10.01.2020
|14.
|ЛДКСЗШ № 3
|25.12.2019 – 10.01.2020
|15.
|Ліцей № 2 ЛМР
|25.12.2019 – 10.01.2020
|16.
|СЗШ №55 м. Львова
|30.12.2019 – 10.01.2020
|17.
|Ліцей № 52 ім. М.Лобачевського Львівської міської ради
|01.01.2020 – 17.01.2020
|18.
|Початкова школа «Школа радості»
|31.12.2019 – 17.01.2020
|19.
|СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени
|25.12.2019 – 10.01.2020
|20.
|Ліцей №46 ім.В.Чорновола ЛМР
|29.12.2019 – 17.01.2020
|21.
|СЗШ № 50
|31.12.201 – 17.01.2020
|22.
|СЗШ № 9
|25.12.2019 – 12.01.2020
|23.
|Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради
|30.12.2019 – 17.01.2020
|24.
|Ліцей № 28
|30.12.2019 – 17.01.2020
|25.
|СЗШ
І-ІІІ ступенів № 31
|30.12.2019 – 10.01.2020
|26.
|Ліцей «Європейський» Львівської міської ради
|28.12.2019 – 19.01.2020
|27.
|Ліцей № 17
|25.12.2019 – 10.01.2020
|28.
|Початкова школа «Джерельце»
|01.01.2020 – 17.01.2020
|29.
|СЗШ № 36
|30.12.2019 – 19.01.2020
|30.
|Ліцей «Галицький»
|30.12.2019 – 14.01.2020
|31.
|ЛСЗШ «Будокан»
|23.12.2019 – 10.01.2020;
25.02.2020 – 01.03.2020
|32.
|СЗШ№ 62
|25.12.2019 – 12.01.2020
|33.
|СЗШ № 34
|01.01.2020 – 19.01.2020
|34.
|СЗШ №27
|30.12.2019 – 17.01.2020
Соломія Головіна