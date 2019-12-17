Коли львівські школярі підуть на зимові канікули. Графік

У більшості шкіл Львова з 25 грудня розпочнуться зимові канікули. Однак у деяких навчальних закладах учні підуть на відпочинок у інші дні. Міськрада підготувала графіки канікул у школах.

№ з/п Назва закладу освіти Зимові канікули Сихівський і Личаківський райони 1. СЗШ №1 30.12.2019 – 15.01.2020 2. СЗШ №13 02.01.2020 – 17.01.2020 3. СЗШ №32 30.12.2019 – 10.01.2020 4. Ліцей «Інтелект» 02.01.2020 – 17.01.2020 5. СЗШ №72 01.01.2019 – 17.01.2020 6. СЗШ №73 25.12.2019 – 10.01.2020 7. СЗШ №84 30.12.2019 – 20.01.2020 8. СЗШ №86 25.12.2019 – 10.01.2020 9. СЗШ №90 25.12.2019 – 10.01.2020 10. Ліцей №93 30.12.2019 – 17.01.2020 11. СЗШ №95 30.12.2019 – 17.01.2020 12. СЗШ №96 01.01.2020 – 19.01.2020 13. СЗШ №98 30.12.2019 – 14.01.2020 14. Ліцей «Сихівський» 02.01.2020 – 19.01.2020 15. Ліцей «Оріяна» 25.12.2019 – 10.01.2020 16. НВК «Софія» 25.12.2019 – 10.01.2020 17. НВК «Школа-гімназія Шептицьких» 30.12.2019 – 17.01.2020 18. Гімназія «Тривіта» 01.01.2020 – 19.01.2020 19. ЗШ «Первоцвіт» 30.12.2019 – 19.01.2020 20. ЗШ «Дивосвіт» 30.12.2019 – 17.01.2020 21. Ліцей №6 26.12.2019 – 10.01.2020 22. СЗШ №7 25.12.2019 – 10.01.2020 23. Ліцей №8 30.12.2019 – 10.01.2020 24. Ліцей №21 25.12.2019 – 10.01.2020 25. СЗШ №24 25.12.2019 – 10.01.2020 26. СЗШ №29 02.01.2020 – 17.01.2020 27. Ліцей №37 25.12.2019 – 10.01.2020 28. СЗШ №42 25.12.2019 – 10.01.2020 29. СЗШ №47 02.01.2020 – 17.01.2020 30. СЗШ №49 25.12.2019 – 10.01.2020 31. СЗШ №63 30.12.2019 – 14.01.2020 32. Ліцей №70 30.12.2019 – 17.01.2020 33. СЗШ №71 25.12.2019 – 10.01.2020 34. СЗШ №82 30.12.2019 – 14.01.2020 35. Ліцей «Львівський» 25.12.2019 – 10.01.2020 36. СЗШ «Лідер» 28.12.2019 – 12.01.2020 37. Гімназія «Провесінь» 28.12.2019 – 13.01.2020 38. СЗШ «Берегиня» 02.01.2020 – 17.01.2020 39. Ліцей «Просвіта» 25.12.2019 – 10.01.2020 40. ПШ «Дзвіночок» 30.12.2019 – 17.01.2020 Залізничний і Шевченківський райони 1 Ліцей № 15 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 2 Ліцей № 18 ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020 3 СЗШ № 40 28.12.2019 – 14.01.2020 4 СЗШ № 60 25.12.2019 – 10.01.2020 5 СЗШ № 65 25.12.2019 – 10.01.2020 6 СЗШ № 67 25.12.2019 – 10.01.2020 7 СЗШ № 68 30.12.2019 – 17.01.2020 8 ЛЗШ І-ІІ ступенів № 74 ЛМР 30.12.2019 – 17.01.2020 9 Ліцей № 75 ім. Л. Українки ЛМР 30.12.2019 – 14.01.2020 10 СЗШ № 77 26.12.2019 – 10.01.2020 11 Ліцей «Гроно» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 12 ЛГ «Євшан» 25.12.2019 – 10.01.2020 13 ЛУГГ ім. О. Степанівни 30.12.2019 – 17.01.2020 14 ЛХЛ при ЛНАМ 25.12.2019 – 10.01.2020 15 ЛФМЛ при ЛНУ ім. І. Франка 30.12.2019 – 11.01.2020 16 ПШ «Арніка» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 17 ПШ «Один, два, три» ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 18 ЛЗШ I ст. «Світанок» 30.12.2019 – 14.01.2020 19 СЗШ №20 25.12.2019 – 10.01.2020 20 СЗШ №22 25.12.2019 – 10.01.2020 21 СЗШ №23 25.12.2019 – 10.01.2020 22 СЗШ №30 25.12.2019 – 10.01.2020 23 СЗШ № 33 25.12.2019 – 10.01.2020 24 Ліцей № 38 ЛМР 28.12.2019 – 10.01.2020 25 СЗШ № 41 25.12.2019 – 10.01.2020 26 ЛЗШ І-ІІ ступенів № 43 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 27 ЛЗШ І-ІІІ ступенів № 44 ЛМР 28.12.2019 – 14.01.2020 28 ПШ № 53 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 29 ЛГ «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов 31.12.2019 – 17.01.2020 30 СЗШ № 54 25.12.2019 – 10.01.2020 31 Ліцей № 57 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 32 СЗШ І-ІІІ ступенів № 78 01.01.2020 – 19.01.2020 33 Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР 30.12.2020 – 10.01.2020 34 СЗШ І-ІІ ступенів № 91 01.01.2020 – 14.01.2020 35 СЗШ № 92 25.12.2019 – 10.01.2020 36 Ліцей № 94 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 37 СЗШ № 97 25.12.2019 – 10.01.2020 38 СЗШ № 99 25.12.2019 – 10.01.2020 39 СЗШ № 100 30.12.2019 – 10.01.2020 40 НВК «ШЕЛ» 28.12.2019 – 12.01.2020 41 Львівська правнича гімназія 30.12.2019 – 10.01.2020 42 «ШКТ – ЛТЛ» 25.12.2019 – 10.01.2020 Галицький і Франківський райони 1. Класична гімназія при ЛНУ ім.І.Франка 25.12.2019 – 10.01.2020 2. Ліцей ім.В.Симоненка 25.12.2019 – 10.01.2020 3. Ліцей імені Івана Пулюя 28.12.2019 – 17.01.2020 4. Ліцей № 51 ім.І.Франка ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 5. ЛЛГ 30.12.2019 – 17.01.2020 6. СЗШ №4 30.12.2019 – 17.01.2020 7. ЗЗСО №87 25.12.2019 – 10.01.2019 8. ЗЗСО № 48 25.12.2019 – 10.01.2020 9. Ліцей № 45 ЛМР 31.12.2019 – 17.01.2020 10. ЛМВ ім. В. Стуса 25.12.2019 – 10.01.2020 11. ліцей «Надія» ЛМР 01.01.2020 – 17.01.2020 12. Ліцей № 66 25.12.2019 – 10.01.2020 13. ЛАГ 28.12.2019 – 10.01.2020 14. ЛДКСЗШ № 3 25.12.2019 – 10.01.2020 15. Ліцей № 2 ЛМР 25.12.2019 – 10.01.2020 16. СЗШ №55 м. Львова 30.12.2019 – 10.01.2020 17. Ліцей № 52 ім. М.Лобачевського Львівської міської ради 01.01.2020 – 17.01.2020 18. Початкова школа «Школа радості» 31.12.2019 – 17.01.2020 19. СЗШ № 10 ім св Марії Магдалени 25.12.2019 – 10.01.2020 20. Ліцей №46 ім.В.Чорновола ЛМР 29.12.2019 – 17.01.2020 21. СЗШ № 50 31.12.201 – 17.01.2020 22. СЗШ № 9 25.12.2019 – 12.01.2020 23. Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради 30.12.2019 – 17.01.2020 24. Ліцей № 28 30.12.2019 – 17.01.2020 25. СЗШ І-ІІІ ступенів № 31 30.12.2019 – 10.01.2020 26. Ліцей «Європейський» Львівської міської ради 28.12.2019 – 19.01.2020 27. Ліцей № 17 25.12.2019 – 10.01.2020 28. Початкова школа «Джерельце» 01.01.2020 – 17.01.2020 29. СЗШ № 36 30.12.2019 – 19.01.2020 30. Ліцей «Галицький» 30.12.2019 – 14.01.2020 31. ЛСЗШ «Будокан» 23.12.2019 – 10.01.2020; 25.02.2020 – 01.03.2020 32. СЗШ№ 62 25.12.2019 – 12.01.2020 33. СЗШ № 34 01.01.2020 – 19.01.2020 34. СЗШ №27 30.12.2019 – 17.01.2020