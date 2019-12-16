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Україна потрапила у ТОП-40 наймогутніших держав світу

Вероніка Рой

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Американський журнал U. S. News & World Report опублікував рейтинг найбільш могутніх країн світу за підсумками 2019 року. Рейтинг опубліковано на сайті одного з найавторитетніших політичних видань США, передає УНІАН.

Перелік укладений аналітиками BAV Group і Wharton School Університету Пенсільванії. Ними враховано ряд факторів, серед яких економіка, військова міць, політичний вплив, лідерство у світі, а також членство та участь країни у міжнародних альянсах.

Лідером рейтингу стали Сполучені Штати Америки. Друге місце укладачі рейтингу віддали Росії, третє – Китаю. У першій десятці також присутні Німеччина, Великобританія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Україні у списку відведене 39-е місце. Це вище, ніж Фінляндія, Греція, Оман, Казахстан, Польща, а також ряд інших країн, серед яких Португалія, Сербія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, Хорватія і так далі. Зате вище автори переліку розмістили Люксембург, Білорусь, В’єтнам, Південну Африку, Єгипет, Катар, Пакистан, Ірак, Іран та інші держави.

Також U. S. News вважає, що найменше на світ в 2019 році впливали Словаччина, Словенія, а також країни Прибалтики.

  1. S. News & World Report – журнал, який веде свою історію з 1933 року. Його щомісячна аудиторія налічує десятки мільйонів унікальних відвідувачів, які дивляться сотні мільйонів статей.

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