У зоні ООС двоє українських захисників отримали поранення

Вчора, 15 грудня, у зоні Операції об’єднаних сил поранення зазнали два військовослужбовця. Про це інформує штаб ООС.

Так, вчора збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.