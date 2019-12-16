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У зоні ООС двоє українських захисників отримали поранення

Вероніка Рой

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Вчора, 15 грудня, у зоні Операції об’єднаних сил поранення зазнали два військовослужбовця. Про це інформує штаб ООС.

 

Так, вчора збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 6 ворожих обстрілів.

З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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