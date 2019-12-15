Загиблий на Донбасі 21-річний військовий прикрив собою побратима

У суботу, 14 грудня, в зоні ООС загинув 21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук. Під час вибуху він прикрив своїм тілом побратима і таким чином прийняв на себе більшість уламків. Про це Львівському порталу повідомили у Бригаді швидкого реагування Нацгвардії України.

Нацгвардієць Сергій Михальчук героїчно загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Під час вибуху 21-річний військовий прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима.

«Незважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима. Наша бригада завжди пам’ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна», – йдеться у повідомленні.

За проявлений героїзм Сергія Михальчука представлять до високої державної нагороди.

Вічна пам’ять Герою України!

Фото: Нацгвардія