ОСТАННІ НОВИНИ

Загиблий на Донбасі 21-річний військовий прикрив собою побратима

Наталя Дуляба

|

У суботу, 14 грудня, в зоні ООС загинув 21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук. Під час вибуху він прикрив своїм тілом побратима і таким чином прийняв на себе більшість уламків. Про це Львівському порталу повідомили у Бригаді швидкого реагування Нацгвардії України.

 

Нацгвардієць Сергій Михальчук героїчно загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Під час вибуху 21-річний військовий прийняв на себе основну кількість уламків, прикривши своїм тілом побратима.

«Незважаючи на юний вік, Сергій Михальчук гідно бився з російсько-терористичним окупантом і загинув у бою як справжній воїн. Він продемонстрував найвищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима. Наша бригада завжди пам’ятатиме його героїчний вчинок, а терористи отримають жорстку відплату за пролиту кров нашого воїна», – йдеться у повідомленні.

За проявлений героїзм Сергія Михальчука представлять до високої державної нагороди.

Вічна пам’ять Герою України!

Фото: Нацгвардія

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...