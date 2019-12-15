На Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення

Збройні формування Російської Федерації не дотримуються домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. Протягом минулої доби, 14 грудня, російські найманці вісім разів порушили режим «тиші», внаслідок чого загинув український захисник, ще двоє бійців отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська п’ять разів відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Пісків та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли біля Новолуганського та Травневого.

Окупанти стріляли по українських позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Із початку доби 15 грудня ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат із нашого боку немає.