ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі загинув український військовий, ще двоє отримали поранення

Наталя Дуляба

|

Збройні формування Російської Федерації не дотримуються домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. Протягом минулої доби, 14 грудня, російські найманці вісім разів порушили режим «тиші», внаслідок чого загинув український захисник, ще двоє бійців отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Минулої доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська п’ять разів відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Пісків та Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли біля Новолуганського та Травневого.

Окупанти стріляли по українських позиціях із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Із початку доби 15 грудня ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат із нашого боку немає.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...