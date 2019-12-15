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У Львові хлопець покликав на допомогу маму, аби поцупити скутер

Наталя Дуляба

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У Львові 38-річна матір разом зі своїм 19-річним сином викрала скутер, який стояв на вул. Пекарській. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

До поліції зателефонував потерпілий і повідомив, що невідомі особи вкрали його скутер, що був запаркований на вул. Пекарській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, а патрульні відправились на пошуки.

«Схожий скутер помітили в центрі на вулиці Івана Франка. Разом з оперативними працівниками відділку поліції інспектори приїхали на вказане місце. Там виявили 19-річного молодика та 38-річну жінку. Як з’ясувалось згодом, це були мама та син», – йдеться у повідомленні.

Сам хлопець пояснив правоохоронцям, що, йдучи вул. Пекарською, він натрапив на скутер. Тому зателефонував до мами і вони обоє його поцупили.

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