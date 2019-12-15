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Два десятки рятувальників гасили пожежу в центрі Львова

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 15 грудня, у будинку №35 на вул. І. Франка виникла пожежа. Вогонь майже дві години гасили 22 рятувальники. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

За даними надзвичайників, займання виникло орієнтовно об 11:38 год. у квартирі на останньому, третьому поверсі будинку. На місце події негайно прибули рятувальники, які також евакуювали двох людей зі сусіднього помешкання.

«Через сильне задимлення 22 вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі», – кажуть у ДСНС.

Повністю загасити пожежу вдалося лише майже через дві години – о 13:14 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 15 кв м. Постраждалих немає.

Як повідомили Львівському порталу у пресслужбі міськради Львова, пожежа виникла через те, що мешканка вирішила сушити одяг на пічці.

«Жіночка розпалила пічку, зверху поклала одяг, який і загорівся. Пожежники вчасно приїхали, пожежу погасили, потерпілих нема», — розповів голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський.

Через ліквідацію пожежі трамваї тимчасово не курсували вул. Івана Франка.

Фото: Ігор Зінкевич

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