У річці на Пустомитівщині масово здохла риба

Місцеві мешканці села Лани Пустомитівського району виявили масовий мор риби у річці Щирка. Екологи вже відібрали для лабораторного дослідження проби води. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Через скарги селян на місце виїхали екологи, які обстежили річку Щирку, починаючи від залізничного мосту в смт Щирець аж до межі із Миколаївським районом.

«У річці та вздовж берегової лінії виявлено масову загибель водних живих ресурсів: окуня, щуки, плотви, підлящика, карася. Найбільша концентрація якої спостерігається в межах сіл Лани та Дмитре», – йдеться у повідомленні.

Із річки відібрали проби води, які скерували на дослідження в лабораторію. Наразі екологи встановлюють розмір збитків, матеріали перевірки скерують у поліцію для встановлення винуватців мору риби.

Зазначимо, річка Щирка протікає територією Пустомитівського і Миколаївського районів Львівщини. Її довжина становить 46 км. Ріка є притокою Дністра (басейн Чорного моря).

Фото: Facebook Дует Позитив