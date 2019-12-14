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У Львові на будівництві загинув чоловік

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 14 грудня, на будівництві на вул. Лемківській загинув 41-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

Про інцидент правоохоронці довідалися від медиків орієнтовно о 10:00 год. ранку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що на вул. Лемківській загинув 41-річний львів’янин, що працював на будівництві.

«Попередньо встановлено, що чоловік впав на сходовій клітці й отримав травму голову, внаслідок чого помер. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – розповіла Світлана Добровольська.

Як пише видання Zaxid.net, інцидент стався на вул. Лемківській, 15-А, де «Холдинг емоцій «!Fest» завершує будівництво готелю.

Фото: Ігор Зінкевич

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