Після ДТП мешканець Бродівщини потрапив у реанімацію. Поліція розшукує водія-втікача

У п’ятницю ввечері, 13 грудня, на трасі Київ – Чоп біля села Гаї Смоленські, що на Бродівщині, невідомий водій збив людину і втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, орієнтовно о 20:20 год. невідомий водій на невстановленому автомобілі збив 52-річного мешканця Бродівського району і втік. Пішохід отримав численні травми, його доправили в реанімацію.

Усіх, хто був очевидцем цієї ДТП, або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування.