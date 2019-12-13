Відомого скульптора Миколу Посікіру поховають завтра на Личакові

Завтра на Личаківському кладовищі поховають відомого українського скульптора Миколу Посікіру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Парастас за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 год. у каплиці на вулиці Пекарській.

Чин похорону відбудеться завтра о 11:00 год. у Церкві св. Андрія Первозванного. Поховають відомого скульптора на Личаківькому кладовищі на полі № 79 (неподалік поля № 76).

Додамо, Микола Посікіра є автором понад сотні пам’ятників та меморіальних таблиць. Зокрема, серед робіт скульптора у Львові — пам’ятники Степану Бандері, Михайлу Грушевському, митрополиту Андрею Шептицькому на площі св. Юра та іншим відомим особистостям.

«Спільна робота з таким непересічним митцем була, є, і буде для мене великою честю. Було немало творчих планів, які вже, на жаль, не зможу реалізувати у співпраці з цією чудовою людино. І так склалося, що остання наша спільна робота з паном Миколою – це пам’ятник українському Мойсею, митрополиту Андрею Шептицькому на площі св. Юра в місті Львові. Дуже, і дуже достойне завершення цікавої і плідної співпраці. І з точки зору мистецької, і тим більше – з точки зору суспільної важливості», – написав на своїй сторінці у Facebook архітектор Ігор Кузьмак.