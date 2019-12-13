ОСТАННІ НОВИНИ

Відомого скульптора Миколу Посікіру поховають завтра на Личакові

Ольга Денисяка

|

Завтра на Личаківському кладовищі поховають відомого українського скульптора Миколу Посікіру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Парастас за покійним відбудеться сьогодні о 18:00 год. у каплиці на вулиці Пекарській.

Чин похорону відбудеться завтра о 11:00 год. у Церкві св. Андрія Первозванного. Поховають відомого скульптора на Личаківькому кладовищі на полі № 79 (неподалік поля № 76).

Додамо, Микола Посікіра є автором понад сотні пам’ятників та меморіальних таблиць. Зокрема, серед робіт скульптора у Львові — пам’ятники Степану Бандері, Михайлу Грушевському, митрополиту Андрею Шептицькому на площі св. Юра та іншим відомим особистостям.

«Спільна робота з таким непересічним митцем була, є, і буде для мене великою честю. Було немало творчих планів, які вже, на жаль, не зможу реалізувати у співпраці з цією чудовою людино. І так склалося, що остання наша спільна робота з паном Миколою – це пам’ятник українському Мойсею, митрополиту Андрею Шептицькому на площі св. Юра в місті Львові. Дуже, і дуже достойне завершення цікавої і плідної співпраці. І з точки зору мистецької, і тим більше – з точки зору суспільної важливості», – написав на своїй сторінці у Facebook архітектор Ігор Кузьмак.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...