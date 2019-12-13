У Львові провели Доброчинний вечір на Андрія: збирали кошти на цифрову книгозбірню для університету

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка організувала Доброчинний вечір на Андрія, на якому провела збір коштів для створення цифрової книгозбірні Львівського університету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Я переконаний, що університет і наукова бібліотека заклали основу європейської цивілізації. Схиляю голову перед колективом цієї бібліотеки, дякую всім тим, хто прийшов, щоб допомогти бібліотеці розвиватись і бути окрасою не лише нашого університету, а й всієї України», – сказав ректор ЛНУ ім. Івана Франка Володимир Мельник.

Метою вечора був збір коштів для створення цифрової книгозбірні Львівського національного університету імені Івана Франка. Змінюючи формат бібліотеки, працівники хочуть зробити її доступною для майбутніх поколінь.

«Саме у Науковій бібліотеці зберігається художня спадщина світового рівня. До прикладу, унікальні стародруки п’яти видань творів Франческа Петрарки XVI століття. Але це далеко не єдині старовинні збірки, які знаходяться у книгозбірні. Фонди бібліотеки налічують ще близько 120 тис рідкісних рукописів та видань. Така кількість історично цінних матеріалів, зібрана в межах стін однієї будівлі, вражає. Пам’ятки Наукової бібліотеки – те, чим треба пишатися і шанувати. Але прийшов час дати продовження історії, адже в перерізі кожного періоду вона завжди йшла в ногу з часом. Підтримати створення потужної цифрової бібліотеки – означає добавити ще одну сторінку до життєпису книгозбірні», – кажуть організатори.

Детальніше про історію цього свята, його традиції, а також про те, чому саме День Андрія був одним із улюблених свят української молоді, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення».