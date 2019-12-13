ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чоловік стріляв у магазин, де працює його дружина

Ольга Денисяка

|

Сьогодні вночі, 13 грудня, у Львові патрульні затримали двох чоловіків зі зброєю. Один із них обстріляв магазин, де працює його дружина, з якою він на стадії розлучення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

 

Екіпаж отримав повідомлення про стрільбу на вулиці Городоцькій та негайно виїхав на місце події. Продавчиня розповіла, що її чоловік двічі вистрілив вгору та у вікно магазину. Це підтвердив охоронець закладу. Патрульні негайно вирушили на його пошуки.

«На вулиці Хотинській поліцейські виявили схожу особу. На місце приїхали слідчі з Галицького відділу поліції. У нього виявили предмет схожий на Флобер револьвер Profi, якй в присутності понятих вилучили на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Тепер 47-річному мешканцю Львівщини загрожує кримінальна відповідальність.

Також цієї ночі на вулиці Виговського патрульні знайшли у підозрілого чоловіка предмет схожий на револьвер.

Як з‘ясували поліцейські 37-річний львів‘янин раніше судимий за наркотики, вбивство, за умисне нанесення тяжких та легких тілесних ушкоджень.  На місце події скерували слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції, предмет схожий на пістолет вилучили для проведення експертизи.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...