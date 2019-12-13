У Львові чоловік стріляв у магазин, де працює його дружина

Сьогодні вночі, 13 грудня, у Львові патрульні затримали двох чоловіків зі зброєю. Один із них обстріляв магазин, де працює його дружина, з якою він на стадії розлучення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Екіпаж отримав повідомлення про стрільбу на вулиці Городоцькій та негайно виїхав на місце події. Продавчиня розповіла, що її чоловік двічі вистрілив вгору та у вікно магазину. Це підтвердив охоронець закладу. Патрульні негайно вирушили на його пошуки.

«На вулиці Хотинській поліцейські виявили схожу особу. На місце приїхали слідчі з Галицького відділу поліції. У нього виявили предмет схожий на Флобер револьвер Profi, якй в присутності понятих вилучили на експертизу», – йдеться в повідомленні.

Тепер 47-річному мешканцю Львівщини загрожує кримінальна відповідальність.

Також цієї ночі на вулиці Виговського патрульні знайшли у підозрілого чоловіка предмет схожий на револьвер.

Як з‘ясували поліцейські 37-річний львів‘янин раніше судимий за наркотики, вбивство, за умисне нанесення тяжких та легких тілесних ушкоджень. На місце події скерували слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції, предмет схожий на пістолет вилучили для проведення експертизи.