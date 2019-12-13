ОСТАННІ НОВИНИ

При ранньому бронюванні квитків на потяги планують запровадити знижки

Соломія Головіна

|

Укрзалізниця розробляє систему знижок при ранньому бронюванні квитків на потяги «Інтерсіті» та «Інтерсіті+», а також далекого сполучення: плацкарт, купе та люкс. Про це заявив член правління Укрзалізниці Марчін Цілеєвський, передає «Громадське».

 

«Ми хочемо продавати квитки як на літаки: з найнижчою ціною, якщо купуєш заздалегідь, і з найвищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції та досягнути більшої кількості клієнтів», – сказав Цілеєвський у інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, система продажу квитків, яка працює зараз, не враховує потреби та платоспроможність багатьох людей.

Як повідомляв Львівський портал раніше,  до кінця 2020 року вартість проїзду у потягах може зрости на 22%.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...