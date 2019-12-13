При ранньому бронюванні квитків на потяги планують запровадити знижки

Укрзалізниця розробляє систему знижок при ранньому бронюванні квитків на потяги «Інтерсіті» та «Інтерсіті+», а також далекого сполучення: плацкарт, купе та люкс. Про це заявив член правління Укрзалізниці Марчін Цілеєвський, передає «Громадське».

«Ми хочемо продавати квитки як на літаки: з найнижчою ціною, якщо купуєш заздалегідь, і з найвищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції та досягнути більшої кількості клієнтів», – сказав Цілеєвський у інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За його словами, система продажу квитків, яка працює зараз, не враховує потреби та платоспроможність багатьох людей.

Як повідомляв Львівський портал раніше, до кінця 2020 року вартість проїзду у потягах може зрости на 22%.