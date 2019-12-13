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Нині віряни вшановують свято Андрія Первозванного

Соломія Головіна

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Сьогодні, 13 грудня, віряни вшановують Андрія Первозванного.

 

Апостола Андрія українці вшановують по-особливому, оскільки саме його вважають тим, хто приніс християнство на «київські гори».

Згідно з переказами, вважається, що Андрій Первозваний проповідував у Причорноморських містах-колоніях, руїни яких і досі існують на Півдні України, зокрема в Херсонесі. Говорячи про проповідь апостола на «київських горах», посилаються на Нестора-літописця, який у «Повісті временних літ» наче процитував слова апостола Андрія до своїх учнів після того, як апостол заночував з ними на березі Дніпра під горами: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє благодать Божа, тут буде місто велике, і Бог збудує багато церков». І благословивши ці гори, як сказано далі, він піднявся на них і поставив хрест.

За словами літописця, це відбулося саме там, де сьогодні побудований Київ. А місце, де стоїть Андріївська церква – начебто саме та гора, на якій апостол Андрій поставив свого хреста. Тому церква була збудована саме там, незважаючи на досить складний ландшафт.

Щодо цих переказів, то їх не можна назвати доведеним історичним фактом, багато хто з дослідників, погоджуючись з тим, що апостол таки проповідував на Півдні України, відкидає, як недостовірну, інформацію про його проповідь «на київських горах». Проте вшанування апостола Андрія як першого, хто приніс християнство на територію Київської Русі, стало уже традиційним.

Що ж до історії самого апостола, то святий Андрій Первозванний походив з міста Витсаїди і займався рибальством разом із братом Петром. Був учнем св. Івана Хрестителя. Після першої зустрічі з Ісусом він одразу ж привів до Спасителя свого брата Петра. У Євангелії сказано, що Ісус «побачив двох братів і мовив до них: «Ідіть за Мною, Я вас зроблю рибалками людей!». І ті негайно кинули сіті й пішли за Ним» (Мт 4, 18-20).

Про те, де проповідував апостол Андрій після зіслання Святого Духа, не маємо історичних даних. Однак, як уже було сказано, з різних оповідань відомо, що він проповідував Христову віру людям, які жили над Чорним морем.

Свою апостольську працю апостол закінчив мученицькою смертю в місті Патраї на Кавказі, поблизу Тмутороканя. Помер апостол Андрій на скісному хресті, на якому висів прив’язаний два дні, поки віддав Богові свого духа. Цей хрест, який двома поперечинами впирався в землю, називають «андріївським», передає РІСУ.

Напередодні цього дня Львівський портал підготував матеріал «Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення».

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