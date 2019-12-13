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На Львівщині від військкоматів сховались тисячі призовників

Вероніка Рой

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Під час осіннього призову на строкову службу на Львівщини зафіксували близько сім тисяч ухилянтів, котрі отримали повістку, однак на призовну дільницю так і не з’явилися. Про це сьогодні, 13 грудня, під час брифінгу розповів начальник Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тіщенко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як пояснив Олександр Тіщенко, на призовника можуть відкрити кримінальну справу, якщо він отримав бойову повістку і не з’явились на відправку.

«У нас збірному пункті під час осіннього призову було три відказника, які категорично відмовлялися служити у Збройних Силах України. Були написані рапорти і їх передано в органи Національної поліції. Загалом за цей рік в області передано органий Нацполіції близько 25 справ. Людина має не з’явитися по бойовій повістці, щоб відкрили кримінальну справу. От коли людина пройшла медкомісію, є рішення районної комісії, їй видана повістка, де написана: «Наказую Вам з’явитися…», і призовник не з’являється, то тоді справу передають в поліцію. А ухилянти – це ті, яким вручили повістку на медичну комісію, а вони не з’явилися», – пояснив Олександр Тіщенко.

Він додав, що цього року були випадки, коли люди на час призову люди знімали квартири у сусідніх будинках.

«Бувають різні випадки. На жаль, сьогодні юнаки бояться йти до лав Збройних Сил України. Хоча були і позитивні приклади. Наприклад, повернулася людина з Польщі та вирішила служити. Зараз він проходить службу у навчальному центру у Старичах», – підсумував Олександр Тіщенко.

Нагадаємо, цьогоріч осінній призов на Львівщині виконали та до лав Збройних Сил України відправили 690 осіб.

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