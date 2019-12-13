Малечу запрошують відвідати хатинку святого Миколая у ведмежому притулку «Домажир»

Від завтра, 14 грудня, у ведмежому притулку «Домажир» запрацює хатинка святого Миколая. Про це повідомляється на Facebook-сторінці організаторів.

Працюватиме казковий будиночок святого Миколая серед мальовничого зимового лісу у ведмежому притулку «Домажир» до 22 грудня. Святий Миколай прийматиме гостей з 10:00 до 17:00 год.

Щоб потрапити до хатинки Чудотворця, необхідно заздалегідь забронювати візит, заповнивши реєстраційну анкету за цим посиланням https://cutt.ly/me3F4jY або зателефонувавши за номером +38 067 509 3058. Вартість 250 грн з особи.

На діток чекають цікаві новорічні майстер-класи, ігри та розваги на свіжому повітрі.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».