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ЄС продовжив санкції проти РФ ще на пів року

Соломія Головіна

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У перший день зустрічі на вищому рівні в Брюсселі глави держав і урядів країн ЄС продовжили дію економічних санкцій проти Російської Федерації ще на наступні півроку. Про це у ніч з четверга на п’ятницю під час пресконференції за підсумками першого дня роботи саміту заявив Президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє «Укрінформ».

 

«Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати Нормандського саміту, який відбувся минулого понеділка у Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою. Ми будемо продовжувати за цим спостерігати», – сказав Президент Європейської Ради.

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