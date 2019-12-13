108 мільярдів. Аваков назвав суму виплачених пенсій мешканцям ОРДЛО

Пенсіонерам з непідконтрольних територій виплачено 108 мільярдів гривень. Про це заявив голова МВС Арсен Аваков в ефірі «Право на владу» на 1+1, передає РБК-Україна.

За його словами, пенсії виплачуються тим громадянам, які пройшли верифікацію.

«Ви знаєте скільки ми заплатили пенсій людям, що знаходяться на окупованій території? Цифра є у нас – 108 мільярдів. Це сума, яку ми передали нашим пенсіонерам. Тим, які пройшли верифікацію. Якщо немає верифікації, то кому ми будемо платити? Бойовикам?», – сказав Аваков.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у свою чергу підкреслив, що законопроєкт про виплату пенсій в ОРДЛО наразі не включений до порядку денного сесії.

«Станом на зараз цей проєкт в порядку денному не знаходиться. Я сподіваюсь, що ми зможемо зробити так, що ми зможемо виплачувати пенсії громадянам України, які живуть на території вільної України. Станом на сьогодні немає навіть технічної можливості відправляти туди кошти…», – заявив Разумков.