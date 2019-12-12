Завтра – День святого Андрія Первозванного. Розклад богослужінь у храмах Львова

Завтра, 13 грудня, християни східного обряду відзначають празник святого Апостола Андрія Первозванного. Цей празник відзначатимуть п’ять храмів Львова. Про це пише Духовна велич Львова.

Святий Андрій Первозванний походив із міста Витсаїди, займався рибальством разом із братом Петром, але після поклику Христа пішов за Ним. Із передань відомо, що він проповідував Христову віру людям, які жили над Чорним морем.

13 грудня храмовий празник Святого Апостола Андрія Первозванного у Львові святкують п’ять храмів.

Розклад святкових богослужінь:

Храм Святого Андрія (пл. Соборна, 3)

Святкове богослужіння розпочнеться о 10:00.

Храм Святого Апостола Андрія (вул. Варшавська, 38)

9:45 – Водосвяття

11:00 Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир.

Храм Святого Апостола Андрія і Священномученика Йосафата (вул. Чечета, 1)

11:00 – празнична Божественна Літургія

ПЦУ

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Тракт Глинянський 136 б)

святкування престольного свята перенесено на неділю, 15 грудня*

10:00 – Всенічна

12:00 – святкова Божественна Літургія

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Шевченка, 66)

9:45 – водосвяття

10:45 – зустріч Митрополита Львівського ПЦУ Високопреосвященного Владики Макарія

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія

Детальніше про історію цього свята, його традиції, а також про те, чому саме День Андрія був одним із улюблених свят української молоді, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення».