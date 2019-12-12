ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра – День святого Андрія Первозванного. Розклад богослужінь у храмах Львова

Вероніка Рой

|

Завтра, 13 грудня, християни східного обряду відзначають празник святого Апостола Андрія Первозванного. Цей празник відзначатимуть п’ять храмів Львова. Про це пише Духовна велич Львова.

 

Святий Андрій Первозванний походив із міста Витсаїди, займався рибальством разом із братом Петром, але після поклику Христа пішов за Ним. Із передань відомо, що він проповідував Христову віру людям, які жили над Чорним морем.

13 грудня храмовий празник Святого Апостола Андрія Первозванного у Львові святкують п’ять храмів.

Розклад святкових богослужінь:

Храм Святого Андрія (пл. Соборна, 3)

Святкове богослужіння розпочнеться о 10:00.

Храм Святого Апостола Андрія (вул. Варшавська, 38)

9:45 – Водосвяття

11:00 Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир.

Храм Святого Апостола Андрія і Священномученика Йосафата (вул. Чечета, 1)

11:00 – празнична Божественна Літургія

ПЦУ

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Тракт Глинянський 136 б)

святкування престольного свята перенесено на неділю, 15 грудня*

10:00 – Всенічна

12:00 – святкова Божественна Літургія

Храм Святого Апостола Андрія Первозванного (вул. Шевченка, 66)

9:45 – водосвяття

10:45 – зустріч Митрополита Львівського ПЦУ Високопреосвященного Владики Макарія

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія

Детальніше про історію цього свята, його традиції, а також про те, чому саме День Андрія був одним із улюблених свят української молоді, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...