Від початку року чадним газом отруїлись понад сотня львів’ян: правила безпеки

У Львові з початку року трапилось 54 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 115 осіб, з них 35 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому зазначається, що 8 осіб загинуло, а майже усі випадки трапились через провину мешканців: неуважність, герметичність вікон та вхідних дверей і відсутність при цьому провітрювачів, недотримання елементарних правил безпеки.

Фахівці вкотре наголошують, що основна вимога, щоб не сталося біди, – це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

Не користуйтеся газовою плитою для обігріву приміщення – при тривалій роботі газової плити повітря забруднюється шкідливими продуктами згорання газу, зокрема чадним газом, який не має кольору, запаху, але він дуже отруйний у будь-якій концентрації.

Звертайте особливу увагу на небезпеку користування газовими приладами з відводом продуктів згорання газу в димарі, особливо у дні, коли посилюються пориви вітру та трапляються перепади тиску в повітрі. При користуванні цими газовими приладами необхідно стежити за наявністю тяги в димарях і самих приладах (котлах, печах, колонках), як перед вмиканням, так і під час їх роботи. Не залишайте без нагляду увімкнені газові прилади навіть на короткий час.

Важливо пам’ятати, що чадний газ, потрапляючи у кров, витісняє молекули кисню, які необхідні для нормальної роботи людського організму. Відтак, настає отруєння, яке, в залежності від концентрації чадного газу, може призвести до важких уражень та захворювань, а іноді – й до смерті. Найбільш чутливими до чадного газу є діти, вагітні та люди, які мають хронічні захворювання.

Перша домедична допомога при отруєнні чадним газом – максимально відкрити усі вікна і двері, і вже тоді евакуювати людину, яка отруїлася, на свіже повітря. Всі постраждалі повинні бути госпіталізовані в медичні заклади для повного обстеження і надання екстренної медичної допомоги – не треба в жодному разі займатися самолікуванням.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову –104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.