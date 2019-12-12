У Львові шукають волонтерів, щоб провести Святвечір для малозабезпечених

Організатори Святвечора для одиноких та малозабезпечених людей в УКУ шукають волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Святвечір відбудеться 6 січня в УКУ на філософсько-богословському факультеті, що на вулиці Хуторівка, 35а.

Цього року організатори очікують в гості понад 150 осіб, безпосередньо в стінах УКУ, а також планують завітати зі святковими стравами ще в декілька установ міста Львова.

«Дуже потрібна допомога волонтерів 5−6 січня 2020 року (розставити стільці, столи, їжу, декорувати зал)», – зазначають організатори.

Святкування розпочнеться 6 січня о 14:00 год.

Для запису просять звертатись: 096 27 40 477 – Назарій Петрів, або ж заповнити гугл форму за посиланням.