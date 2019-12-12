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У Львові помер відомий скульптор Микола Посікіра

Вероніка Рой

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У Львові пішов із життя відомий український скульптор Микола Посікіра. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Поховають відомого скульптора на Личаківському кладовищі. Про час та місце прощання з відомим скульптором буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Микола Посікіра є автором понад сотні пам’ятників та меморіальних таблиць. Зокрема, серед робіт скульптора у Львові — пам’ятники Степану Бандері, Михайлу Грушевському та іншим відомим особистостям.

Фото: Галінфо

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