У Львові помер відомий скульптор Микола Посікіра

У Львові пішов із життя відомий український скульптор Микола Посікіра. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Поховають відомого скульптора на Личаківському кладовищі. Про час та місце прощання з відомим скульптором буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Микола Посікіра є автором понад сотні пам’ятників та меморіальних таблиць. Зокрема, серед робіт скульптора у Львові — пам’ятники Степану Бандері, Михайлу Грушевському та іншим відомим особистостям.

Фото: Галінфо