«Собака – це не тренд, собака – це друг». Українців закликають обирати безпородних тварин

У мережі з’явився соціальний ролик DOG MA for UAnimals, який закликає українців обирати безпородних домашніх улюбленців. «Обираючи собі собаку, ти обираєш не тренд, а – друга», – наголошують творці відео.

У соціальній рекламі про адопцію безпритульних тварин знялися реперка Alyona Alyona, співачки Alina Pash, СТАСІК та інші українські зірки. Ролик DOG MA for UAnimals покликаний зламати стереотипи про важливість породи й умовної «краси».

«Нам інколи важко не зважати на моду. На жаль, такі «тренди» стосуються і домашніх тварин. Після чергового блокбастеру за їх участі, відбувається вибух попиту на ту чи іншу породу», – каже режисерка відео Тася Плєшивцева.