Штурм сесії міськради Львова: поліція відкрила кримінал

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через штурм кількома десятками пікетувальників сесії Львівської міської ради, яка проходить сьогодні, 12 грудня, у Шевченківській райадміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У поліції повідомили, що до них близько 9.40 надійшло повідомлення про те, що група осіб, пошкодивши вхідні двері у будівлю Шевченківської районної адміністрації, зайшли у сесійну залу.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, співробітники управління превентивної діяльності, поліції діалогу, інших служб та підрозділів поліції Львівщини на чолі із т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області старшим лейтенантом поліції Дмитром Міхальцем.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Поліцейські встановлюють причетних осіб та обставини події.

Нагадаємо, сьогодні на сесію Львівської міськради увірвались кілька десятків чоловіків. Для того, щоб потрапити у приміщення, вони вчинили шарпанину з охороною, а також навіть встигли розбити вікно. Відомо, що пікетувальниками є члени організацій «Об’єднання добровольців», «Розвиток громади» та «Українська спілка учасників АТО». Детальніше про сьогоднішній конфлікт читайте тут.