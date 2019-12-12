Штурм Садового: на сесію Львівської міськради увірвались АТОвці

Сьогодні, 12 грудня, на сесію Львівської міськради, яка проходить у Шевченківської райадміністрації, увірвались кілька десятків чоловіків. Для того, щоб потрапити у приміщення, вони вчинили шарпанину з охороною, а також навіть встигли розбити вікно. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Кілька десятків агресивно налаштованих чоловіків, серед яких – люди у військовій формі, а також члени скандально відомої у Львові Української спілки учасників АТО.

У приміщенні райадміністрації вони розклеїли оголошення, у якому звинувачують мера Андрія Садового у «розкраданні Львова».

«Розшукуються свідки злочинів «кримінального авторитета» на прізвисько Доля, який вже 14 років розкрадає Львів. Якщо вам щось відомо, телефонуйте на гарячі лінії поліції, ДБР, НАБУ та прокуратури», – вказано в оголошенні.

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Як пише Zaxid.net, пікетувальниками є члени організацій «Об’єднання добровольців», «Розвиток громади» та «Українська спілка учасників АТО». Головна їхня вимога – зняти опублікований виданням 29 листопада сюжет «Львівські тітушки – хто вони?», а також спецпроєкт «Ідентифікація

тітушок». Окрім того, протестувальники вимагають від депутатів Львівської міськради дати оцінку публікаціям цього ЗМІ.

Водночас ситуацію вже прокоментувала керівниця пресслужби Львівської міськради Христина Процак, яка зауважила що «справжні Герої російсько-української війни так не поводяться».

«Така поведінка викликає лиш огиду», – додала вона.

Наразі сесія Львівської міськради ще не розпочалась. Інформація доповнюється…