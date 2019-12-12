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Патрульним довелось наздоганяти чоловіка, який робив «закладки» наркотиків у Стрийському парку

Вероніка Рой

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Львівські патрульні затримали 36-річного чоловіка, який робив «закладки» наркотиків у Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, патрульним про чоловіка повідомили очевидці.

«Інспектори помітили чоловіка, схожого за описами, і він теж побачив поліцейських, адже різко змінив напрямок руху. Спроби уникнути зустрічі з патрульними були марними. Поліцейські повідомили 36-річного львів’янина, що проведуть поверхневу перевірку. Його запитали, чи має заборонені речовини і попросили показати, що у кишенях. Чоловік різко почав втікати. Наздогнавши втікача, він почав чинити опір, тому на нього одягнули кайданки. Громадянин зізнався, що має наркотичні речовини», – розповідають патрульні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. У чоловіка вилучили 10 згортків з невідомими таблетками та порошками. Надалі справою займаються відповідні служби.

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