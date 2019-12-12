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На Донбасі у 2019 році загинуло 26 мирних жителів

Вероніка Рой

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26 мирних жителів стали жертвами конфлікту на Донбасі в 2019 році. Про це в четвер повідомила глава Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає УНН.

 

«Загальна кількість жертв з числа мирного населення в 2019 року досягла за станом на 15 листопада 26 осіб, 136 осіб були поранені», — повідомила вона.

В цілому, за словами Богнер, «з середини квітня 2014 року, коли конфлікт почався, як мінімум 3344 мирних жителів були вбиті».

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради підтримали у цілому проєкт закону, який на ще на рік, до 31 грудня 2020 року, продовжує особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Додамо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. З офіційним комюніке Паризького саміту можна ознайомитися тут.

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