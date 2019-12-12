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Мешканець Яворівщини незаконно зрубав ялинок на 18 тисяч

Соломія Головіна

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У Яворівському районі на території Немирівського лісництва впіймали чоловіка, який незаконно зрубав ялинок на 18 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Державного агентства лісових ресурсів України.

 

Зазначається, в ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушника відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області.

«Відтак 9 грудня особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в Яворові відразу з речовими доказами, адже він продовжував перевезення, гужовим транспортом, незаконно добутих ялинок», – мовиться у повідомленні.

Також наголошується, що мешканець Яворівського району зобов’язався добровільно відшкодувати завдану лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9 тис. грн.

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