Головний біль: коли слід йти до лікаря

Головний біль – це патологічний стан, що має різні причини і часто є симптомом серйозних захворювань. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає Львівський портал.
Регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою, нерідко означають початок менінгіту – запалення оболонок мозку.
Мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.
Кластерний головний біль – сильний біль, частіше притаманний чоловікам від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички, супроводжується сильним збудженням, слізливістю очей, набряком у носі та локалізується в одному місці голови.
Мігрень – пульсуючий головний біль з одного боку голови. Описи мігрені трапляються навіть у давньоєгипетських рукописах 1200 р. до н. е. і у Гіппократа.
За даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.
Симптоми мігрені:
- помірний або сильний однобічний пульсуючий біль;
- посилюється внаслідок звичайної фізичної активності;
- триває від 2 годин до 2-3 днів;
- нудота (найбільш характерний симптом);
- напади від одного разу на рік до разу на тиждень.
Посилення головного болю можуть спричинити зміна погоди, робота в нічний час, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження, сидяча робота.
Лікування призначає фахівець лише після обстеження хворого та виявлення первинних причин. Основними компонентами ефективного лікування є поінформованість про цю проблему, правильний діагноз, запобігання неправильному курсу терапії, відповідні зміни способу життя і грамотне використання доступних ліків.
Коли варто звернутися до лікаря:
- блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;
- напади блювання;
- травма голови;
- ортостатичний біль (лежали та різко встали);
- отруєння чадним газом;
- раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;
- біль, що змушує прокинутися від сну;
- поява болю після 50 років;
- раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;
- раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);
- помутніння свідомості;
- біль прогресує і триває тижнями;
- можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);
- червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);
- проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;
- рак в анамнезі.
Якщо ви відчуваєте головний біль з новими ознаками, негайно зверніться до фахівців!
У профілактиці головного болю велике значення мають: повноцінний відпочинок, достатнє щоденне пиття, достатній сон, регулярна фізична активність, відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.
Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний і/або довготривалий (а також супроводжується іншими небезпечними симптомами), звертайтеся до фахівця.