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Головний біль: коли слід йти до лікаря

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Головний біль – це патологічний стан, що має різні причини і часто є симптомом серйозних захворювань. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає Львівський портал.

 

Регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою, нерідко означають початок менінгіту – запалення оболонок мозку.

Мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.

Кластерний головний біль – сильний біль, частіше притаманний чоловікам від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички, супроводжується сильним збудженням, слізливістю очей, набряком у носі та локалізується в одному місці голови.

Мігрень – пульсуючий головний біль з одного боку голови. Описи мігрені трапляються навіть у давньоєгипетських рукописах 1200 р. до н. е. і у Гіппократа.

За даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.

Симптоми мігрені:

  • помірний або сильний однобічний пульсуючий біль;
  • посилюється внаслідок звичайної фізичної активності;
  • триває від 2 годин до 2-3 днів;
  • нудота (найбільш характерний симптом);
  • напади від одного разу на рік до разу на тиждень.

Посилення головного болю можуть спричинити зміна погоди, робота в нічний час, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження, сидяча робота.

Лікування призначає фахівець лише після обстеження хворого та виявлення первинних причин. Основними компонентами ефективного лікування є поінформованість про цю проблему, правильний діагноз, запобігання неправильному курсу терапії, відповідні зміни способу життя і грамотне використання доступних ліків.

Коли варто звернутися до лікаря:

  • блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;
  • напади блювання;
  • травма голови;
  • ортостатичний біль (лежали та різко встали);
  • отруєння чадним газом;
  • раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;
  • біль, що змушує прокинутися від сну;
  • поява болю після 50 років;
  • раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;
  • раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);
  • помутніння свідомості;
  • біль прогресує і триває тижнями;
  • можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);
  • червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);
  • проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;
  • рак в анамнезі.

Якщо ви відчуваєте головний біль з новими ознаками, негайно зверніться до фахівців!

У профілактиці головного болю велике значення мають: повноцінний відпочинок, достатнє щоденне пиття, достатній сон, регулярна фізична активність, відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.

Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний і/або довготривалий (а також супроводжується іншими небезпечними симптомами), звертайтеся до фахівця.

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