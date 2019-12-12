Головний біль: коли слід йти до лікаря

Головний біль – це патологічний стан, що має різні причини і часто є симптомом серйозних захворювань. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає Львівський портал.

Регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою, нерідко означають початок менінгіту – запалення оболонок мозку.

Мігрень, головний біль напруги і кластерний головний біль призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров’я населення світу.

Кластерний головний біль – сильний біль, частіше притаманний чоловікам від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички, супроводжується сильним збудженням, слізливістю очей, набряком у носі та локалізується в одному місці голови.

Мігрень – пульсуючий головний біль з одного боку голови. Описи мігрені трапляються навіть у давньоєгипетських рукописах 1200 р. до н. е. і у Гіппократа.

За даними ВООЗ, мігрень посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15–44 років, які найчастіше зумовлюють втрату працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.

Симптоми мігрені:

помірний або сильний однобічний пульсуючий біль;

посилюється внаслідок звичайної фізичної активності;

триває від 2 годин до 2-3 днів;

нудота (найбільш характерний симптом);

напади від одного разу на рік до разу на тиждень.

Посилення головного болю можуть спричинити зміна погоди, робота в нічний час, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження, сидяча робота.

Лікування призначає фахівець лише після обстеження хворого та виявлення первинних причин. Основними компонентами ефективного лікування є поінформованість про цю проблему, правильний діагноз, запобігання неправильному курсу терапії, відповідні зміни способу життя і грамотне використання доступних ліків.

Коли варто звернутися до лікаря:

блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин;

напади блювання;

травма голови;

ортостатичний біль (лежали та різко встали);

отруєння чадним газом;

раптовий біль у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом;

біль, що змушує прокинутися від сну;

поява болю після 50 років;

раптова поява нового неврологічного чи когнітивного порушення;

раптовий розвиток зміни особистості (за свідченням близьких);

помутніння свідомості;

біль прогресує і триває тижнями;

можливі симптоми гігантоклітинного артеріїту (запалення артерій);

червоне око — симптоми глаукоми (підвищення внутрішньоочного тиску);

проблеми із нижньою щелепою, наче заклинило;

рак в анамнезі.

Якщо ви відчуваєте головний біль з новими ознаками, негайно зверніться до фахівців!

У профілактиці головного болю велике значення мають: повноцінний відпочинок, достатнє щоденне пиття, достатній сон, регулярна фізична активність, відмова від звичок, що шкодять здоров’ю.

Пам’ятайте, що профілактика завжди простіша і дешевша, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з’явився раптово, дуже сильний і/або довготривалий (а також супроводжується іншими небезпечними симптомами), звертайтеся до фахівця.