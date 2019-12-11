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Низка вулиць у Львова та Винниках сьогодні буде без світла

Вероніка Рой

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Сьогодні, 11 грудня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це повідомляє Гаряча лінія «Львівобленерго».

 

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Вірменська, 3, 2-8, Краківськаа, 14-24, Корнякта, Театральна, 22, Сахарова, 56-70 парні, 13а-21 не парні, Кн. Ольги, 1, Я. Мудрого, 1-7, 2-12а, 1, 12а, Голубовича, 5, 5а, 7а, Городоцька, 50-62, Ярова, Запольської, 20-42, 29-39.

Також з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Винники будуть вулиці: Симоненка, Вузька, Кияка, Гриничевої, Винниченка, 14, б/н, Бандери, Крип’якевича, Федюка, Влоха, Івасюка, 17, 44-46.

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