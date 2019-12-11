Конкурс проєктів місцевих ініціатив: зареєстровано 2170 заявок на близько 600 мільйонів

На Конкурс проєктів місцевих ініціатив 2020 року подано 2609 заявок, з яких 350 – було направлено на доопрацювання, 89 – отримали відмову, а 2170 зареєстровано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як відомо, від 28 жовтня стартував прийом заявок на Конкурс проєктів місцевих ініціатив, який тривав до 29 листопада. Перевірити статус проєкту, поданого на конкурс, можна тут.

«Всі зареєстровані заявки розгляне Конкурсна рада й ухвалить рішення про допуск на розгляд експертної комісії, яка і визначатиме потенційних переможців. Їх перелік плануємо оголосити до 18 лютого 2020 року», – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

За інформацією відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради, лідерами за кількістю зареєстрованих заявоксеред міст обласного значення є: Львів, Дрогобич і Борислав. Перші два місця порівняно з минулим роком – незмінні, а от третя сходинка зазнала змін – Борислав витіснив Червоноград.

Серед районів Львівщини трійка лідерів за кількістю зареєстрованих заявок виглядає так: Золочівський, Жовківський, Старосамбірський. Цього разу Жовківський район поступився першістю Золочівському, який минулого року був другим. А Старосамбірщина здійснила ривок із минулорічного шостого місця на третє.

Лідери за кількістю зареєстрованих заявок серед об’єднаних територіальних громад (ОТГ): Бібрська, Радехівська, Жовтанецька. У Конкурсі 2019 року було так: Радехівська, Давидівська, Бібрська.

Щодо кількості зареєстрованих заявок у розрізі пріоритетів, то найактивнішими, як і в попередні роки, є конкурсанти, що подавали заявки в пріоритет «Освіта» – 758 проєктів, далі йдуть пріоритети: «Інші пріоритети» – 396 та «Культура» – 348. Найменше подано заявок у пріоритеті «Безпека» – 71.

Нагадаємо, що для конкурсу 2020 року було запроваджено два нових пріоритети:

«Спорт» – охоплює будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування. Пріоритет для тих, хтоопікується спортом у громадах.

«Безпека» – передбачає будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування, зокрема і для підрозділів Національної поліції України та рятувальників з Державної служби надзвичайних ситуацій.

Відтак на 2020 рік маємо 2170 зареєстрованих проєктів. Їх зведений бюджет становить 588,3 млн грн, з яких кошти обласного бюджету – 266,4 млн грн. Зауважимо, що на майбутній рік в обласному бюджеті передбачено 140 млн грн для співфінансування проєктів-переможців. Цікаво, що в порівнянні з минулим роком зросла сума небюджетного внеску зареєстрованих проектів: із 120 млн грн до 142,4 млн грн.