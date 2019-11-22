Конкурс проєктів місцевих ініціатив на Львівщині: через тиждень завершується реєстрація

На Львівщині 29 листопада завершується термін реєстрації заявок на участь в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив на 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як відомо, від 28 жовтня стартував прийом заявок, який триватиме до 18:00 год. 29 листопада 2019 року.

Відтак, за оперативною інформацією заступника начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків обласної ради Олени Гвоздик, за 7 днів до дедлайну розглянуто понад 450 заявок, з яких 340 отримали реєстраційні номери і понад 100 – скеровано на доопрацювання через невідповідність умовам конкурсу.

«Проаналізувавши 340 зареєстрованих проєктів, констатуємо, що найактивнішими, як і в попередні роки, є конкурсанти, що подають заявки в пріоритет «Освіта» – 149 проєктів, далі йдуть пріоритети: «Культура» – 54 та «Інші пріоритети» – 46. Найменше подано заявок у пріоритеті «Безпека» – 2. Щодо активності територій, то, за оперативними даними, найактивнішими є Золочівський, Жовківський, Бродівський та Кам’янка-Бузький райони. Із міст обласного значення – Дрогобич, Червоноград, Борислав. Серед ОТГ найактивніші Жовтанецька та Бібрська», – розповіла вона.

Профільний відділ, звертаючись до потенційних конкурсантів, просить не затягувати з реєстрацією проєктів і не відкладати її на останні дні. Окрім того, фахівці наполегливо рекомендують уважно ознайомлюватися з усією необхідною інформацією про конкурс та ретельно заповнювати реєстраційні картки, не допускаючи технічних помилок.

Наразі відділ надає всі необхідні консультації і паралельно реєструє подані проєкти.

Подати проєкт можна – ТУТ.

Перевірити статус поданого проєкту можна – ТУТ.