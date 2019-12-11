Через українську землю в Верховній Раді сталася бійка

Після засідання аграрного комітету у коридорах Верховної Ради побилися народні депутати «Слуги народу» та народні депутати попередніх скликань від «Свободи». Про це інформує УП.

Як зазначається, почесали кулаки у Раді депутат ВР від фракції «Слуга народу» Андрій Богданець та нардеп 7-го скликання від «Свободи» Едуард Леонов.

На думку Леонова, комітет намагається протягнути законопроект «через коліно».

«Коли було закрито комітет, то уже в коридорі депутат-мажоритарник від «Слуги народу» почав розповідати всім, що тернополяни за продаж землі. Я колись був депутатом тернопільської облради і запитав, звідки у нього така інформація? Він почав кидатися, дуже агресивно поводитися», – сказав він.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Леонов прокоментував відео, де видно, що накинувся з кулаками на Богданця саме «свободівець»: «Ми – «свободівці» готові захищати українську землю будь-якими способами».

За словами Леонова, Богданець бреше, що воював в батальйоні «Січ»: «Воно почало розповідати, що воно в Пісках воювало. Ми нещодавно були в тому районі, то я йому запропонував поїхали в Піски і подивимося в очі хлопцям, які зараз проливають кров за Україну, а ти говориш, що був там, хоча не був там жодної секунди».

Колишній нардеп запевняє, що бійку почав депутат від «Слуги народу». Леонов додав, що «свободівці» прийшли на засідання комітету, щоб «захистити українську землю». За його словами, екснардепи прийдуть на наступне засідання комітету 12 грудня.

Аграрний комітет ВР вирішив зустрітися у четвер о 8:00 год. ранку. До законопроекту щодо ринку землі подали близько 4 тисяч правок.