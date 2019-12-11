Частині львів’ян відключать воду через аварійний водогін (список вулиць)

Значну частину Шевченківського і Залізничного районів Львова залишать без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 12 грудня, з 08.00 буде призупинено подачу воли до частини вулиць Шевченківського і Залізничного районів.

Повернути водопостачання обіцяють до 21.00.

У зв’язку із заміною аварійної ділянки водогону діаметром 600 мм, довжиною 120 м.п. на вулиці Шевченка, 313 буде призупинено водопостачання до вулиць: Левандівська, Повітряна, Широка, Доробок, Ганкевича, Папоротна, Озерна, Машиністів, Олесницького, Каганця, Чижевського, Пропелерна, На Чвертях, Кознярівка, Алмазна, Дучимінської, Заболотівська, Мацієвича, Чечета, Моторна, Загородня, Роксоляни, Суботівська, Повітряна, Сірка, Блажкевич, Немирівська, Я. Мудрого, Городоцька, 50 — 110; 85 — 139, Стародубська, Чернівецька, Коротка, Залізнична, Хотинська, Братів Міхновських, Головацького, Перова, Марка Вовчка, Голубовича, Одеська, Кооперативна, Морозенка, Вернигори, Декарта, Шараневича, Стороженка, Щекавицька, О. Степанівни, пл. Святослава, Гушалевича, Магазинова, Квітки-Основ’яненка, Комарова, Сорохтея, Бортнянського, Юнакієва, Луцького, Бандери, Озаркевича, Матейка, Шевченка, Татарбунарська, Кирилівська, Винниця, Петрицького, Купчинського, Холмська, Дивізійна, Єрошенка, Варшавська, Плетенецького, Гранична, Горбкова, Черемхова, Масарика, Сосюри, Кошиця, Петровського, Окуневського, Струмок, Соснова, Ручай, Білоруська, Алчевської, Мови, Вишнева, Поштова, Кедрова, Молодіжна, Ждахи, Рільнича, Малоголосківська, Плужника, На Нивах, Коверка, Возняка, Теслярська, Орна, Буковинська, Жнивна, Щепова, Під Голоском, Ю. Липи, Панча, пр. Чорновола, Липинського, 1 — 5, Золота, Сосенка, Гуні, Яцкова, Турянського, Скляна, Пстрака.