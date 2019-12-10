В Україні відсторонили від роботи всіх керівників регіональних підрозділів Держгеокадастру

Голова Держгеокадастру Денис Башлик на виконання доручення Кабміну наказав відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь відомства в областях та Києві з метою комплексної перевірки роботи органу. Про це повідомляє «Урядовий портал».

Зокрема, перевірка проводитиметься в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років.

При цьому наголошується, якщо є скарги або зафіксовані факти порушень законодавства у роботі Головних управлінь служби, надсилайте свої листи за електронними адресами вказаними тут.