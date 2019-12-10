У мерії розповіли, які дороги у Львові ремонтуватимуть 2020 року

У Львівській міській раді поінформували, які дороги місто планує ремонтувати наступного року. Відтак, ще взимку можуть розпочати підготовчі роботи з ремонту вул. Хуторівки. Також завершують проекти по вул. Шевченка, Бандери, Хмельницького. У 2020 році місто планує виконати другу частину робіт з реконструкції пл. Двірцевої, передає пресслужба мерії.

«У нас на виході проект по вул. Б. Хмельницького, хочемо розпочинати. Думаю, через зиму розпочнемо роботи по вул. Хуторівці. На виході проектна документація по вул. Шевченка, по вул. Бандери. Нас наступного року чекає досить великий об’єм робіт по дорогах. Саме покриття – це 20%, а 80% – це підземна частина. Це дуже складна і небезпечна робота», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Як повідомляв Львівський портал, 7 грудня завершився І етап реконструкції площі Двірцевої перед залізничним вокзалом, її нарешті відкрили для громадського транспорту.