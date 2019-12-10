Путін не хоче пускати Україну в ОРДЛО, бо «так написано в Мінських угодах»

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Київ не повинен відновлювати контроль над окупованими Донбасом до місцевих виборів, тому що це буде порушенням Мінських угод. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«Нашу позицію дуже легко зрозуміти. Ми за те, щоб виконувалися Мінські угоди… Там написано, що Україна починає встановлювати контроль на цій території, на цій ділянці кордону на наступний день після виборів. І остаточно цей процес завершується після повної реалізації всіх політичних процедур. Ну там так написано. Навіщо розкривати Мінські угоди і їх знову заново переписувати?», – сказав Путін.

За його словами, в Мінських угодах «кожен пункт є пов’язаний між собою», і порушення одного пункту спричинить переписування інших. А це створить ситуацію, «за якої взагалі нічого не зможемо зробити».

Президент РФ додав, що вважає свою позицію «цілком виправданою».

Як пише Liga.net, Мінські угоди передбачають виконання 11 пунктів. В одному з них вказано, що «відновлення Україною повного контролю над держкордоном у зоні конфлікту має розпочатись у перший день після місцевих виборів (в окремих районах Донецької і Луганської областей згідно з законодавством України і Конституційної реформи)…».

Повний текст Мінських угод, підписаних контактною групою у 2015 році:

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Як повідомляв Львівський портал, вчора, 9 грудня, в Парижі відбулася зустріч «нормандської четвірки». Під час неї світові лідери домовилися, що протягом чотирьох місяців мають бути створені передумови для проведення виборів на Донбасі.

Щодо передачі кордону узгоджень не було. Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна має отримати контроль над кордоном з Росією перед виборами на Донбасі. Тоді як президент Росії Володимир Путін вимагає виборів і лише потім передачі кордону під контроль України. За словами Зеленського, через такі різні погляди на передачу кордону світові лідери зберуться на ще одну зустріч через кілька місяців.

Нормандський саміт також домовився про обмін полоненими, зокрема тих, які незаконно утримуються на окупованій території Донбасу. За попередніми даними, цей процес має відбутися ще до кінця 2019 року.

Із офіційними висновками Паризького саміту у нормандському форматі, які оприлюднив Офіс президента України, можна ознайомитись тут.