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Офіс радників Львівської ОДА очолила активістка Галина Янко

Соломія Головіна

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Офіс радників Львівської ОДА очолила голова Громадської ради при УСБУ у Львівській області, юристка, журналістка Галина Янко. Цю інформацію вона підтвердила у коментарі Львівському порталу.

 

Офіс не матиме кількісного обмеження щодо радників, наразі їх вже є понад десять.

«Це буде доволі відкрита структура. До неї можуть залучатися люди, які реально здатні змінювати стан речей. Офіс буде поділений на різні кластери. Для допомоги департаментам ЛОДА залучатимуться достатньо відомі люди, які досягали чогось у певних напрямках, потужні бізнесмени тощо…», – розповіла Галина Янко.

Зокрема у Офісі радників обіцяють приділити особливу увагу роботі над інвестиційним кліматом. Як пояснила Галина Янко, ця структура стане «посередньою ланкою, яка швидко відкриватиме кабінети».

«Тобто ми будемо допомогою ЛОДА, тому що бюрократично та система, яка діє тут, і загалом в будь-якому державному органі, є доволі складною. В нас це буде досить швидко і ефективно», – пояснила вона.

Як повідомляв Львівський портал, на початку жовтня голова ЛОДА Маркіян Мальський анонсував створення Офісу радників Львівської ОДА.

Фото: Facebook/Галина Янко

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