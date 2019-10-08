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Мальський анонсував створення Офісу радників Львівської ОДА

Вероніка Рой

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Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський анонсував створення Офісу радників Львівської обласної державної адміністрації. Про це він сказав сьогодні, 8 жовтня, у межах апаратної наради, передає пресслужба ЛОДА.

 

«Мною створюється Офіс радників Львівської обласної державної адміністрації. Туди входитимуть фахівці з різних галузей, представники Громадської Ради, а також представники департаментів облдержадміністрації. Адже чим більше експертних середовищ долучатись до вирішення проблемних питань, тим якісніше буде їхнє розв’язання і область розвиватиметься»,- зазначив Маркіян Мальський.

Незабаром Офіс радників Львівської ОДА запрацює як консультативно-дорадчий орган, який включатиме відповідні профільні комісії експертів.

Голова облдержадміністрації наголосив, що проєкт передбачає не лише надання допомоги експертів у вирішенні проблемних питань, але й ідеї та пропозиції щодо налагодження роботи відомств, можливість створювати нові процеси в життя.

Уже незабаром усі охочі зможуть подавати свої кандидатури осіб-експертів  та пропозиції до Львівської ОДА.

Окрім того, Маркіян Мальський анонсував створення електронної скриньки, на яку мешканці Львівщини зможуть надсилати повідомлення про корупцію.

«Я хочу відкрити «гарячу» лінію,  куди повідомлятимуть про корупцію. Ми плануємо, що це буде електронна скринька. Туди громадяни зможуть, у тому числі анонімно, надсилати інформацію про ті чи інші факти корупції», – додав очільник Львівщини.

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