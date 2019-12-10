На Донбасі підірвались троє українських бійців

Протягом минулої доби, 9 грудня, збройні формування Російської Федерації продовжували порушувати режим принення вогню на Донбасі. Загинули три українські військовослужбовці – вони підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Упродовж доби окупанти сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти стріляли поблизу Водяного, Березового і Красногорлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворожі обстріли зафіксували біля Луганського, Новолуганського і Хутора Вільного.

Противник вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї. Також обстріл вівся з озброєння БМП.

Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три українські бійці.

З початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Нагадаємо, вчора, 9 грудня, в Парижі відбулася зустріч «нормандської четвірки». Під час неї світові лідери домовилися, що протягом чотирьох місяців мають бути створені передумови для проведення виборів на Донбасі.

Щодо передачі кордону узгоджень не було. Президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна має отримати контроль над кордоном з Росією перед виборами на Донбасі. Тоді як президент Росії Володимир Путін вимагає виборів і лише потім передачі кордону під контроль України. За словами Зеленського, через такі різні погляди на передачу кордону світові лідери зберуться на ще одну зустріч через кілька місяців.

Нормандський саміт також домовився про обмін полоненими, зокрема тих, які незаконно утримуються на окупованій території Донбасу. За попередніми даними, цей процес має відбутися ще до кінця 2019 року.

Із офіційними висновками Паризького саміту у нормандському форматі, які оприлюднив Офіс президента України, можна ознайомитись тут.