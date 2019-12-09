Вибух у багатоповерхівці на Кульпарківській був. Постраждала одна людина

Сьогодні, 9 грудня, у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кульпарківській, 172 стався вибух, після якого на сходовій клітці виникла пожежа. Внаслідок події постраждав чоловік, який робив ремонт у сусідній квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак, попередньо встановлено, що у підсобному приміщенні на п’ятому поверсі стався вибух, після чого на сходовій клітці виникла пожежа.

«За попередньою інформацією експертів, це був вибух бойового пристрою. Зараз на місці події працюють вибухотехніки, які дадуть точний висновок. Також працюють поліція, представники райадміністрації. Була локальна пожежа на сходових клітках, її погасили. Внаслідок вибуху вилетіли всі вікна на сходовій клітці», – зазначив Сергій Бабак.

За його словами, сьогодні ввечері у будинку також проведуть додаткове обстеження, аби з’ясувати, чи немає тріщин у квартирах. Також мерія планує відновити під’їзд, який пошкоджено внаслідок інциденту.

Водночас голова Залізничної райадміністрації Ірина Джурик повідомила, що під час вибуху на вул. Кульпарківській, 172 постраждав чоловік, який робив ремонт у сусідній квартирі. Він отримав опіки I-II ступеня.

«Завдано збитків, бо залито 9 поверхів. Зараз працівники ЛКП будуть ходити обстежувати кожну квартиру, чи не трапилось тріщин. Бо це був вибух, від якого сталось загоряння. Небезпеку ліквідовано, мешканці уже розійшлись по своїх квартирах», – додала Ірина Джурик.

Як повідомляв Львівський портал, пожежа у будинку №172 на вул. Кульпарківській сталась сьогодні, 9 грудня, в обід. При цьому на момент виникнення займання у ліфті застрягла людина.

Фото, відео: Ігор Зінкевич, ДСНС