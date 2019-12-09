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Під час пожежі в багатоповерхівці на Кульпарківській в ліфті застрягла людина

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 9 грудня, близько 13:24 у Львові на шостому поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Кульпарківській 172, виникла пожежа. У ліфті між п’ятим та шостим поверхом застрягла людина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

Рятувальники повідомили, що о 13:24 надійшло повідомлення про вибух в другому під’їзді на шостому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

«По прибуттю вогнеборців до місця виклику з’ясувалось, що між 5 та 6 поверхами в технічній комірці трапилось загорання. Під час виникнення пожежі в ліфті застрягла людина, яку рятувальники вивільнили разом із працівниками ліфтової служби », – йдеться в повідомленні.

О 13:50 пожежу повністю ліквідували.

Водночас мешканці сусіднього будинку зазначили, що перед загоранням було чути звук вибуху.

Gepostet von Igor Zinkevych am Montag, 9. Dezember 2019

 

Відео: Ігор Зінкевич

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