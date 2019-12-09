Сьогодні – Міжнародний день боротьби з корупцією

З ініціативи ООН 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією, передає Львівський портал.

Саме 9-11 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда відбулася політична конференція високого рівня, на якій була підписана Конвенція ООН проти корупції. Україна ратифікувала угоду 18 жовтня 2006 року.

Документ зобов’язує країни, які підписали його, встановлювати відповідальність за корупцію за законом. Карними вважаються хабарі, присвоєння бюджетних засобів і відмивання корупційних доходів. Згідно з одним із положень конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції.

У 2018 році в Індексі сприйняття корупції міжнародної організації Трансперенсі Інтернешнл Україна зайняла 120-те місце зі 180 країн, що досліджувалися.

За даними організації від 30% до 50% усіх українців зіткнулися з корупцією в державних органах.

Нагадаємо, у міськраді Львова заявили, що боротимуться із корупцією. Відтак виконавчий комітет затвердив перелік антикорупційних заходів, які проводитимуть упродовж 2019-2020 років.

використання і популяризація інструменту участі громадян у питання, які передбачають їхнє залучення;

підготовка концепції функціонування підрозділу внутрішнього контролю та аудиту у структурі виконавчих органів міської ради за стандартами Косо Інтосай (COSO INTOSAI);

впровадження стандартів Добровільної ініціативи широкого кола зацікавлених сторін – CoST (Construction Sector Transparency Initiative);

розширення функціоналу інструментів електронного врядування (внутрішнього документообігу та електронних адміністративних послуг («Портал мешканця»);

налагодження міжвідомчої співпраці з правоохоронними, фіскальними, судовими та іншими органами з метою об’єднання зусиль для запобігання корупції;

забезпечення відкритого доступу до офіційної електронної платформи для допомоги людям у відкритті та здійсненні підприємницької діяльності.

Впровадження всіх вищезгаданих антикорупційних заходів має координувати спеціальна робоча група, до якої, крім депутатів і посадовців, увійшли активісти і науковці.

Прозвітувати про виконання всіх заходів у міськраді мають до 1 березня 2020 року.